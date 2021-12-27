القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة الداخلية، بإتاحة دخول المواطنين على بوابة مرور مصر الإلكترونية، لقيام المواطنين باستخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا ، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها :

شكرا لقرائتكم خبر عن بدل ما تروح الوحدة.. تعرف على طرق استخراج بدل فاقد الرخصة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012