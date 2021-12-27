مصرع شاب في حادث مُروع بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي إثر اصطدامها بسيارة نقل بطريق الواحات.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، ورجال المباحث، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها شاب انقلبت بعد اصطدامها بسيارة نقل من الخلف؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن مصرع قائدها.

جرى التحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه للوقوف على ملابسات الحادث.. جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.