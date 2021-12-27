شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: "سمكري البني آدمين" يستغل المواطنين ومتهم بالتزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعى إن يوسف خيرى الشهير باسم سمكرى البنى آدمين يستغل المواطنين ومتهم بالتزوير وخرج بأعلى كفالة من النيابة العامة، مشيراً إلى أن ما يقدمه سمكرى البنى آدمين جرم، قائلاً : المسئولية تقع بين نقابة أطباء العلاج الطبيعى والعلاج الحر بوزارة الصحة والمواطن كحلقة أساسية مكملة للثالوث.

ووجه نقيب أطباء العلاج الطبيعى رسالة للمواطنين فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON " قائلاً " أنصح المواطنين بعدم قبول النوع الذى يقدمه سمكرى البنى آدمين فى العلاج حيث إن ادعاءه العمل فى مجال الحجامة أو المساج الطبى أو غيره عبر السوشيال ميديا"

وأوضح نقيب أطباء العلاج الطبيعى أنه تم تسجيل فيديو حديث له، قائلاً : " سجلنا له فيديو حديث ورفعنا به قضية حيث تقدمنا ببلاغ جديد ضد سمكرى البنى آدمين بعد عودته للعلاج"، وناشد نقيب أطباء العلاج الطبيعى القضاء بسرعة البت فى القضية، قائلاً : " لو كانت هناك عدالة ناجزة وسريعة لما كان سيعود سمكرى البنى آدمين للعلاج وأناشد القضاء سرعة الحكم فى قضاياه، ولا يوجد ترخيص للحجامة وهو نشاط طبى بحت وأن المساج الطبى يختلف عن المساج الرياضى ولا يقوم بالمساج الطبى إلا شخص مؤهل".