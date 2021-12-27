شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مبادرة علاج ضعف السمع: بدأنا بـ7 مستشفيات إحالة وزادت لـ30 مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محى السيد منسق عام المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، أن الاكتشاف المبكر يعد أهم نقطة لأن هذا ما يساهم فى علاجها، فالصم يحدث مشكلة نفسية للأطفال وقد يعرضهم للتنمر.

وأضاف منسق عام المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، فى تصريحات لبرنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنا نريد بناء جيل له دور فعال فى المجتمع ويتجنب التنمر الذى قد يحدث له لأنه اصم أو أصم وأبكم.

وتابع منسق عام المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، أن الأهمية تكمن فى الاكتشاف المبكر لعلاجه فى سن مبكر، وبدأنا المبادرة بناء على توجيهات، حيث إن المبادرة انطلقت فى سبتمبر 2019 من خلال توفير 1300 جهاز للانبعاث الصوتى فى 1300 مركز طبى وتم تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريب 3 آلاف ممرضة على استخدام الجهاز ووفرنا غرفة مجهزة لاستخدام الجهاز، موضحا أن المرحلة الثانية ضمنت توفير 3500 جهاز وزيادة مستشفيات الإحالة إلى 30 بعد أن بدأنا بـ 7 مستشفيات.