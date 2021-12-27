شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مبادرة الكشف عن ضعف السمع:فحصنا 2 مليون و300 ألف طفل منهم 4200 غير مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد مصطفى مدير المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، أن الإعاقة السمعية رابع إعاقة على مستوى العالم من حيث الانتشار، موضحا أن يتم اكتشاف هذه الإعاقة بسن مبكر من أول شهر من الولادة وهى أهم خطوة للحد من الإعاقة السمعية.

وأضاف مدير المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، في تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه منذ انطلاق المبادرة تم الكشف على 2 مليون و300 ألف طفل منهم 4200 طفل غير مصري مقيمين في مصر.

وتابع مدير المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، أن المبادرة في المستقبل القريب ستحد تماما من الإعاقة السمعية، ولها بروتوكول محدد فأول أسبوع من الولادة يذهب أسرة الطفل للوحدة الصحية حيث هناك 3500 وحدة صحية لعمل اختبار غدة درقية بجانب عمل كشف سمعى على الطفل، وإذا هناك أى مشكلة يتكرر الفحص بعد أسبوع فإذا كان هناك مشكلة يتحول لمستشفى الإحالة وهى 30 مستشفى على مستوى الجمهورية ومجهزة باستشاريين وأحدث الأجهزة.