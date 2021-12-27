شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن استقبال مليونين و315 ألف جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار 24 ساعة، هي سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تعلن استقبال مليونين و315 ألف جرعة من لقاح كورونا بمطار القاهرة الدولي

الرعاية الصحية: 500 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل

الصحة: تحديث نظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار

رئيس قسم الفيروسات بالقومى للبحوث: أفضل جرعة تعزيزية تكون من نفس اللقاح

الصحة: أرسلنا 500 ألف رسالة لمواطنين لتلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

منسق حياة كريمة بأسوان: تنفيذ 800 مشروع باستثمارات 15 مليار جنيه وزيرة البيئة بندوة تغير المناخ: 0.6% انبعاثات مصر من إجمالى انبعاثات العالم

البيئة: لأول مرة يتم التعاون من أجل وضع معايير بيئية لاستخراج الذهب

البحوث الزراعية: مشروع توشكى يزيد الصادرات المصرية من التمور لـ150 ألف طن