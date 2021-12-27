تسببوا في وفاة 6 أطفال.. الحكم على 4 موظفين في حريق المؤسسة العقابية بالمرج.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الإثنين، حكمها على 4 موظفين من وزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.

وسبق أن تنحت محكمة جنح مستأنف المرج عن نظر استئناف المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنح المرج (أول درجة) قضت في سبتمبر الماضي بمعاقبة المتهمين الأربعة بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمتي القتل والإصابة الخطأ لستة أطفال من نزلاء المؤسسة العقابية وإصابة آخرين، والإضرار بأموال وزارة التضامن الاجتماعي جهة عملهم.

وكان حريق نشب في 3 يونيو 2021 داخل المؤسسة العقابية بالمرج إثر حريق شب عقب ماس كهربائي بـ "كاتل" استخدم داخل العنبر، ما أودى بحياة 6 أطفال.