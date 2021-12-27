"شاب يقتل والده ويمزق شقيقته بإمبابة وبراءة مرتضى منصور".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

"عليه ديون ومتحملش".. زميلة الموظف المنتحر بالتجمع تروي تفاصيل الواقعة

قالت روشان بغدادي زميلة موظف التجمع المنتحر من الطابق الثالث، بإحدى الشركات الخاصة بالتجمع الخامس.، إن زميلها "نور" تخلص من حياته إثر خلاف بينه وبين مديره بالعمل نتيجة كثرة الضغوطات التي يمارسها عليه.

"الوفاة طبيعية".. تفاصيل جديدة في العثور على جثة فتاة داخل كمبوند بالتجمع

كشفت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

مأمورية تداهم مصنعا مخالفا للأسمدة في أبو النمرس

داهمت مأمورية من شرطة البيئة والمسطحات المائية تنسيقا مع مركز أبو النمرس جنوب الجيزة مصنعا للأسمدة.

المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لداعش الإرهابي وإدراجه على قوائم الإرهاب

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإدراج المتهم على قوائم الإرهاب.

براءة مرتضى منصور من تهمة سب الخطيب ومجلس الأهلي

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومجلسه.

سحل والده ومزق أخته وجلس بجوارهما.. ليلة الدم والرعب في إمبابة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات اتهام شاب بقتل والده المسن وشقيقته بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

"باستخدام الدجل والشعوذة".. ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

"كسروا جمجمته".. ضبط 3 متهمين بالتعدي على صاحب عربة مشروبات بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص تعدوا بالضرب على مالك عربية لبيع المشروبات، بأحد شوارع مدينة نصر، بسبب خلاف على أولوية الوقوف بعربة بيع المشروبات.