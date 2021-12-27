10 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه ووجود مصابين بدائرة مركز العياط.

وجه اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرو الجيزة، بسرعة انتقال رجال المرور إلى محل الحادث، ورفع حطام السيارة وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي قادمًا من بني سويف اتجاه الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات بالجسم نقلوا على إثرها للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.