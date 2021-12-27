المصنفات ودولة شقيقة.. وكيل "تشريعية البرلمان" ينتقد تصريحات رئيس ثقافة النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما ذكرته النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حول تعطل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وأن هناك دولة عربية شقيقة تستضيف مقدمي أعمال فنية مبتذلة.

جاء ذلك خلال تعقيب النائب على رفض بعض النواب خلال جلسة المجلس اليوم الأحد، منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المنصوص عليها في التعديلات المقدمة بشأن قانون تلك النقابات.

وقال الطماوي إنه لا يجوز أن نطلق أحكامًا دون التأكد منها، مشيرًا إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يقوم بدوره المنوط به.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام، حاولت بحديثها أن تؤكد أهمية مشروع القانون، وقد يكون جيدًا بالفعل؛ ولكن لا يجوز أن تكون هناك مواقف لصالح أشخاص ضد أشخاص، أو بهدف تحقيق أغراض شخصية، متابعًا بأن دور السلطة التشريعية يستهدف الصالح العالم وليس صالح شخص ضد شخص أو أغراض شخصية.

وقال الطماوي بشأن الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية: أرى أن تلك الضبطية القضائية لن تحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع، مستشهدًا بنافذة مثل "يوتيوب" وغيرها.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "للأسف الضبطية القضائية هي شماعة للحفاظ على الذوق العام؛ ولكننا في الحقيقة معنيون بالارتقاء بالذوق العام والاهتمام به".

وتابع الطماوي: "أيضًا في ما يتعلق بما تطرقت إليه رئيس لجنة الإعلام، بشأن قيام دول شقيقة بتنظيم حفلات لتلك الأعمال الفنية، أؤكد أن تلك الدول الشقيقة ما زالت شقيقة وعندما تقدم حفلات لجيل جديد فهذا حقهم، وهذا ذوق عام لدول شقيقة خاص بها، وليس معنى ذلك سعيها للإضرار بجيل يحب فنانين كبارًا مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، أو النَّيل من تاريخ مصر الثقافي، معقبًا: والدليل على ذلك أنهم يقدمون أيضًا حفلات لعبد الحليم وأم كلثوم وغيرهما".

واختتم الطماوي رده على النائبة درية شرف الدين: "يبقى في النهاية أن أؤكد أن نواجه أنفسنا ونحافظ على الذوق العام بالعمل على الرقي بالفن والثقافة والترابط الأسري ومحاربة الفكر بالفكر، وليس بالتهديد والتجريم"، مشيرًا إلى أهمية طرح أفكار جديدة تناسب العصر الحالي والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.

وكانت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، عقبت على اعتراضات بعض النواب بمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لا بد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وابتذال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت شرف الدين، في تعقيبها: "للأسف عندما يصل الأمر إلى الإسفاف والابتذال، فلا بد من وقفة تجاه ذلك، خصوصًا أن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية".

وأضافت شرف الدين: "للأسف، الأمر أصبح في مصر سداحًا مداحًا، وعندنا بحثنا لإمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك فكرنا في منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لا سيما أن أجهزة الرقابة على مستوى الجمهورية غير موجودة".

وتابعت النائبة: بعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع في الإنتاج الفني، كان لا بد من التوقف أمامه، مضيفةً: "للأسف بعض مقدمي تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دولة شقيقة تستضيف تلك الأعمال".

وأضافت شرف الدين: "أرى أن تلك الفترة هي فترة مؤقتة في تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج إلى وقفة فنية كبيرة".