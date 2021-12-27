التأمينات والملكية العقارية.. أبرز مشروعات قوانين أُحيلت إلى اللجان النوعية لـ"النواب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية للمجلس.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، وشملت هذه القوانين ما يلي:

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

- مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس؛ وهي:

1 - مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

2 - مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأحيل إلى لجنة القوى العاملة.

3- مشروع قـانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الاقتصادية.

4 - مشروع قـانون مقدم من النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.