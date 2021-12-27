الجريدة الرسمية: إخضاع كتلة سكينة في محافظة البحيرة لقانون حماية الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 231 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: بإخضاع الكتلة السكنية بتل آثار كوم دلنجة (زليخة) الكائنة بناحية الدلنجات بمحافظة البحيرة والتي تقع بالقطعة رقم 13 بحوض رشوان نمرة 14 بمسطح مساحته (9ط، 8س) والقطعة رقم 15 بحوص عبدالهادي نمرة 15 بمسطح مساحته (10ف، 8ط، 22س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: