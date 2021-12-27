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"حياة كريمة": اجتماع مع نائب محافظ الشرقية لمتابعة تنفيذ 650 مشروعًا جديدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقد الدكتور أحمد عبدالمعطي - نائب محافظ الشرقية- اجتماعًا مع منسقي مؤسسة حياة كريمة بالشرقية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الحسينية والبالغ عددها ٦٥٨ مشروعًا.

وتم خلال اللقاء، عرض نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري العمل بها والتي وصلت إلى ٥٦٪.. كما تم الانتهاء من ١١٨ مشروعًا على النحو التالي:

- ٥٥ مشروع مياه شرب.

- ٣٩ مشروع صرف صحي.

- ١٥ مشروع بالابنية التعليمية.

- ٣ وحدات إسعاف.

- ٦ مشروعات تبطين ترع.

وكانت أكدت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة أن المبادرة الرئاسية وفّرت 300 ألف فرصة عمل للشباب في جميع القرى المدرجة داخل المبادرة لإتمام مشاريعها المختلفة.

وأعلنت المبادرة، اليوم، استمرار أعمال المشروع القومي حياة كريمة بشكل يومي، بقرية بهيج - مركز برج العرب، ومن ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا:

- إنشاء مجمع خدمات بقرية بهيج.

- تطوير مدرسة عوض مبارك.

- تطوير مركز الشباب.

- إنشاء جديد لوحدة الإسعاف، والوحدة البيطرية بالقرية.

- واستكمال أعمال بناء مدرسة الميثاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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