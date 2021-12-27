شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: من لم يحصل على لقاح كورونا فقد حقه فى الخدمات الحكومية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عامًا ولا تشمل أعمار الـ "12- 18" لأنها مرحلة اختيارية.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": أن قرارات وزارة الصحة تخاطب كل من تجاوز 18عامًا بمعنى أنه لن يتمكن أى مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعي أو الحصول على رخصة القيادة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الإجبارية المتعلقة بالتطعيم تعني أن من يرفض تلقي اللقاح يفقد حقه في الحصول على خدمات الدولة سواء في الصحة أو التعليم، كاشفًا أن أعداد الجرعات التي تم استخدامها من اللقاحات حتى الآن شارف على 55 مليون جرعة.

وأضاف عبدالغفار، أنه انتقلنا من حاجز 48 مليون جرعة إلى 55 مليون جرعة خلال الفترة الأخيرة تقريبًا، حيث قفز الرقم بواقع 5-6 ملايين جرعة خلال أسابيع، متابعًا أن أكثر من 400 ألف رسالة نصية وصلت للراغبين في تلقي جرعة اللقاح التحفيزية الثالثة وبلغت 800 ألف جرعة.