شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 832.6 ألف طفل فى الصعيد ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ عدد كبير من المبادرات الصحية في الصعيد، التى تشكل قى مجملها حياة كريمة للمواطن الصعيدي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" أن تلك المبادرات الصحية تشكل امتدادا حقيقا للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع منظومة التأمين الصحي التي أطلقت في 6 محافظات.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن محافظتي أسوان والأقصر لم تكونا ضمن المرحلة الأولى للمنظومة وفقاً لصحيح القانون لكن انضمامهما لمحافظات المرحلة الأولى كان بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع تمكنت من فحص نحو 832.6 ألف طفل في الصعيد منذ إطلاقها في سبتمبر 2019 وهي مستمرة في إجمالي 1292 وحدة صحية وأكثر من 20 مستشفى يتم الإحالة إليها.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بلغت إجمالي الحالات التى تم فحصها 7.676.821 مليون حالة في الأمراض المزمنة وأكثر من 560 مواطنا تم إدراجهم في مبادرة الاعتلال الكلوى منذ بدئها في مارس 2020 للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والكلى ووظائفها وأمراض السمنة.

ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي من تم فحصهن بمحافظات الصعيد 450 ألف سيدة، حيث بلغ عدد الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج 1206 سيدات.