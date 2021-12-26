شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: خريطة تفاعلية لتحديد تأثر الأماكن بالتغيرات المناخية حتى 2100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم عمل الخريطة التفاعلية لمعرفة الأماكن ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية، وهذه الخريطة تم عملها بعد أخذ النموذج الرياضى فى الهيئة الحاكمة لتغير المناخ، وتم تمصيرها، للتمكن من قياسها على أى مكان فى مصر يمكن وضعه على الخريطة ومدى تأثره حتى عام 2100.

وأوضحت وزيرة البيئة، اليوم الأحد، خلال لقائها مع الإعلامى محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع حاليا على قناة النهار، أن هناك عددا من السدود أنشأتها وزارة الرى والموارد المائية بتكلفة 7مليارات جنيه، إضافة إلى 34مليار منحة من الصندوق الأخضر، مشيرة إلى أن الهدف العام للمجتمعات العمرانية الجديدة هو منع تكدس سكان مصر فى مكان واحد.