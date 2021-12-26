شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: نسعى لتعديل قانون البيئة لفرض عقوبات وغرامات عن قطع الاشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة:" إن الدولة يدها قوية ضد المعتدين على البيئة، وأن وزارة البيئة بشكل خاص ضد قطع الأشجار، وفى السابق لم يكن قطع الأشجار جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما حاليا نسعى لتعديل بعض مواد قانون البيئة 4لسنة1994 لوضع غرامة على من يقطع الاشجار وفرض عقوبات على من يقوم بذلك".

وأشارت وزيرة البيئة اليوم الأحد، خلال لقائها مع الإعلامى محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع حاليا على قناة النهار، إلى أن الوزارة وقفت خلال العامين الماضيين وقفة حاسمة ضد التعديات على البيئة والتأكيد أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الدولة حاليا تسعى لإحداث التوازن بين البيئة والتنمية".