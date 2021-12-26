شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بمسقط يزور مقر الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، بزيارة لمقر الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمسقط اليوم الأحد؛ وكان في استقباله الأب سوريال الأنبا بيشوي -كاهن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية- في مسقط.

وقدم السفير المصري التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لجميع الأبناء المصريين الأقباط بسلطنة عمان، ودار الحديث حول أبناء الجالية المصرية في سلطنة عُمان، والإشادة بروح التعاون والإخاء والمودة التي تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين والمسيحيين، وأشار السفير خالد راضي إلى التلاحم والتعاون بين جميع أعضاء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة في الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية أثناء جائحة كورونا.



السفير خالد راضى

كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت وما زالت على أرض مصر ووقوف الشعب المصري صفا واحدًا خلف قيادته مؤكدين أن مصر قوية بأبنائها الذين يمثلون عنصري الأمة بكبريائها .. وعزتها وكرامتها .. ومبادئها .. وفيه لأصدقائها وشامخة بحضارتها.

من جانبه تقدم الأب سوريال بالشكر الى الرئيس السيسي متمنياً لفخامته ولمصر دوام التقدم والازدهار وأن يعم السلام والرخاء لبلدنا العزيز مصر وأن يحفظها من كل شر وتقدم بالشكر والامتنان الى السفير المصري والحضور الكريم.



خالد راضى

حضر اللقاء من السفارة المصرية المستشار تامر صالح.. والمهندس عوض غبريال -عضو مجلس إدارة نادي الجالية المصرية بسلطنة عمان- و الدكتور هاني سلامة و المهندس كرم موسى من أبناء الجالية المصرية بالسلطنة.

الجدير بالذكر أن السفير خالد راضي قد أقام في وقتٍ سابق مأدبة إفطار على شرف زيارة الانبا يوليوس – الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج- بمقر إقامة سعادته.