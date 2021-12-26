"الوفاة طبيعية".. تفاصيل جديدة في العثور على جثة فتاة داخل كمبوند بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى "أريج. ع. م"، 24 عامًا، وهي ابنة ملحن خليجي، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل شقتها.

على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة.

كما تبين أن الوفاة طبيعية حيث كانت تعاني الفتاة منذ فترة من المرض، وتم حجزها على إثره داخل أحد المستشفيات وخرجت قبل وفاتها بأيام.

وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها.

كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها.