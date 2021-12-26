مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الأوسط بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، وذلك في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط بـ 15 مايو.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية، مفاداه وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين على الطريق الأوسط، وذلك أمام شركه الكهرباء للقادم من السخنة اتجاه حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة محمد عبدالعليم، 35 سنة، وإصابة أحمد سلامة، 17 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد محمود، 34 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وجروح متفرقة.

وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات، ونقل الجثة لمستشفى ثلاجة حلوان العام، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.