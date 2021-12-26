​الخدمة الوطنية: نستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة في مشروع توشكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء وليد ابو المجد مدير عام جهاز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يشارك في العديد من المشروعات الغذائية الصناعية، وأنشطة الخدمات المتخصصة، ومشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومنتجات الألبان.

وأضاف خلال كلمته، بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الصعيد، إنه تم البدء في استصلاح 505 ألف فدان في توشكى، تم زراعة 85 ألف فدان، وجارى زراعة الباقى.

وتابع: "أنه تم زراعة 48 ألف فدان في الفرافرة والنوبارية ووادي النطرون ووادي شيح، بخلاف 62 ألف فدان تم تخصيصهم للصوبات الزراعية.

وأشار إلى أنه في منطقة توشكى البالغ مساحتها 505 ألف فدان، تم زراعة مليون و350 ألف نخلة، على مساحة 21 ألف فدان، ونستهدف الوصول إلى 2 مليون و300 ألف نخلة على مساحة 37 ألف فدان.

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