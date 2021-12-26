​فوق الجميع والإخوان وعلم فلسطين.. أزمات إبراهيم عيسى مع الأهلي وجماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى واقعة رفع لاعبي الأهلي علم فلسطين خلال احتفالهم بالفوز بالسوبر الأفريقي، على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما بدولة قطر.

وقال عيسى في برنامجه "حديث القاهرة "على قناة القاهرة والناس: "رفع النادي الأهلي لعلم فلسطين بدل علم مصر يدل على أن النادي ده مخترق إخوانيًا، وأن أبوتريكة لسه مسيطر على عقول اللاعيبة وعلى تواصل معاهم".

وتعد هذه ليست الواقعة الأولى التي يهاجم فيها إبراهيم عيسى الأهلي ويصطدم بجمهوره، إذ يستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز الوقائع التي هاجم فيها إبراهيم عيسى الأهلي وجماهيره على النحو التالي:

"إهانة السلام الجمهوري"

في 24 نوفمبر الماضي، هاجم "عيسى" إهانة جماهير الأهلي السلام الوطني وترديد أغانٍ للنادي الأحمر أثناء عزف السلام الوطني خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة، قائلا: "جمهور الأهلي مخترق، والألتراس مخترق من الإخوان قولا واحدا، ومجموعات الأهلي اللي بتروح الماتشات يعرفون ماذا يفعلون، وخلال عزف السلام الجمهوري لمصر يقومون بإهانة السلام الوطني".

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة": "أن ما فعله جمهور الأهلي من إهانة السلام الوطني لم يجرؤ أي أحد على فعله من جماهير الزمالك أو الاتحاد أو المصري أو الإسماعيلي وغيرها من الأندية الجماهيرية، مضيفا: "لم يجرؤ أحد للحظة من هذه الأندية أن يهين النشيد الوطني ويهتف هتافات لناديه".

"الأهلي فوق الجميع"

في 5 سبتمبر الماضي، أثارت التصريحات التي أدلى بها عيسى عن النادي الأهلي عبر برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يبث عبر قناة القاهرة والناس، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد خلالها أن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر.

"ليت مصر كلها أهلي"

في 15 سبتمبر الماضي، تصدر عيسى تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بمقال قديم سبق له نشره في جريدة التحرير بتاريخ 13 ديسمبر 2012، بعنوان "ليت مصر كلها أهلي"، تغزّل خلاله في النادي الاهلي ومدى انضباطه، حيث تم انتشار المقال على نطاق واسع بعد أيام من تصدره التريند عقب حلقته عن فوز الزمالك بالدوري، والتي قال خلالها إن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية استخدمها هتلر في الحرب العالمية الثانية.

"الأهلي مخترق من الإخوان"

في أكتوبر الماضي، أثار إبراهيم عيسى الجدل بعد حديثه عن أن النادي الأهلي مخترق من جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما غريمه الزمالك مخترق من السلفيين.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه التلفزيوني "حديث القاهرة"، إنه يمكنه إثبات هذا الأمر بوقائع وتوجهات وحسابات.

"مباريات رديئة جدًا"

في 19 يونيو الماضي، قال عيسى خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مباريات الزمالك والأهلي رديئة جدًا وتبتعد عن أداء الكرة في العالم من تصوير وملاعب ولاعبين، كما أن الدوري المصري ليس به إلا التعصب والدوري متراجع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي.

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