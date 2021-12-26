"حس أنه بيتذلل للناس".. طليقة الموظف المنتحر تكشف لمصراوي كواليس الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قالت نشوى عبدالفتاح، طليقة الموظف المنتحر، إن الأخير لقي حتفه بسبب الضغط النفسي الذي وقع عليه بسبب تعسف المدير معه لكثرة دخوله دورة المياه.

وأضافت نشوى لـ"الخليج 365"، أن طليقها كان مثبتًا على قوة العمل في الشركة منذ فترة، موضحة أنه حين طالب الإدارة بصرف الراتب الإضافي (البونص)، لم توافق الإدارة على طلبه بسبب نقص بعض الأوراق.

وتابعت: "مديره أشرف أحمد قال إنه سيوقّع بدلًا منه حتى يُنهي إجراءات أوراقه، ويحصل على الزيادتين سويًا العام المقبل في شهر فبراير".

وواصلت: "نور أخبرني أن محمد مديره الآخر، قال إن الموضوع مش هيعدي على خير وهيرفدني علشان ماخدش حاجة".

واستطردت "نشوى": "محمد أبلغ نور أثناء الشيفت بالفصل دون إجراء تحقيق معه، والموضوع كان صعب عليه للغاية، وصعبت عليه نفسه وكان رافض الاستمرار في العمل، وشعر أنه بيتذلل لناس في سن العشرين وهو عنده 45 سنة".

وأكدت أن طليقها عمل في هذه الشركة لمدة عامين، وكان قبلها مرشدًا سياحيًا، وسبقها بالعمل في بورتو مارينا، وحتى الأيام الأخيرة كان بيهزر معانا ومفيش أي حاجة تقول إنه كان ممكن يعمل كدة".

وعن علاقتهما قالت: "انفصلنا أنا ونور من 6 أشهر بعد عِشرة 14 سنة مكناش متفاهمين.. ما خلعتوش أنا عملاله إبراء على الورق ومعايا قسيمة طلاقي.. ولما روحنا للمأذون علشان ننفصل روحنا ماسكين إيدين بعض أنا وهو والأولاد ورجعنا البيت بعدها اتعشينا سوا وكان نعم الأخ والصديق والزوج".

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