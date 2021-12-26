​آلاف الليالي المسرحية بالقاهرة والأقاليم.. حصاد الثقافة المصرية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعادت وزارة الثقافة عافيتها خلال 2021 واستمرت فى تنفيذ محاور استراتيجية عملها، مواصلة نشر ألوان الإبداع بين جموع المصريين فى مختلف ربوع الوطن تحقيقا للعدالة الثقافية، وعاد الاستقرار للبرامج الفكرية والفنية التى تنظمها قطاعاتها بعد نجاح الدولة فى السيطرة على جائحة كورونا وارتفاع وعى المجتمع وإدراكه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

كما تأكدت الريادة الحضارية على المستوى الدولي من خلال توهج ألوان الثقافة والفنون المحلية فى محافل عالمية هامة ومتعددة، وبجهد دؤوب انضمت منشأت جديدة وأخرى أعيد تطويرها ورفع كفاءتها إلى منظومة العمل الثقافى لتساهم فى مكافحة التطرف الفكرى وبناء الانسان تعزيزا للقيم الايجابية.

وتوالت سلسلة اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين إلى جانب مساعى تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وفيما يلي نستعرض أبرز إنجازات وزارة الثقافة خلال عام 2021..

-نشاط مكثف للأوبرا والمسارح..

شهدت مسارح الدولة نشاطا مكثفاً خلال عام 2021 حيث قدمت دار الأوبرا المصرية على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور 926 فعالية فنية وثقافية متنوعة، كما قدم البيت الفني للمسرح 500 ليلة عرض في القاهرة والمحافظات وقدمت الفرق المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة 1950 ليلة عرض للفرق القومية والنوادي والتجارب النوعية على مستوى الجمهورية وقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية 343 ليلة عرض، كما قدم السيرك القومي في العجوزة وجمصة و15 مايو وأماكن متنوعة 500 ليلة عرض وقدمت فرق رضا والقومية للفنون الشعبية والقومية للموسيقى الشعبية وانغام الشباب 573 ليلة عرض.

-المواجهة والتجوال..

مثل مسرح المواجهة والتجوال وسيلة فاعلة لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر خصوصا القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا وقرى حياة كريمة حيث تم تقديم 400 ليلة عرض في280 قرية ونجع بـ 14 محافظة هى " البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم" ، شملت 9 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح، عرضين منهم موجهين للأطفال.

-المسارح المتنقلة..

نظمت وزار الثقافة ضمن مشروع المسارح المتنقلة 347 نشاطا في 41 قرية من 9 محافظات هي "المنيا، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الأقصر، البحر الأحمر، قنا واسوان تضمن ورش فنون تشكيلية وحرف تراثية – اكتشاف المواهب – عروض فنية – معارض كتب – محاضرات تثقيفية وشاركت قطاعات الوزارة المختلفة ضمن برنامجها منها البيت الفنى للمسرح ، دار الاوبرا المصرية، دار الكتب والوثائق القومية ، المركز القومي لثقافة الطفل واستفاد منها 35 الف مواطن.

-مشروع أهل مصر..

وتبنت وزارة الثقافة مشروع اهل مصر منذ عام 2018 لنشر الخدمات بين أبناء الوطن وخاصة في المناطق الحدودية ودمجهم مع أبناء القاهرة للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة وانقسم إلى ثلاثة ملتقيات هي:

أولًا: أسابيع الدمج الثقافي

حيث تم تنظيم 17 أسبوعا للدمج استفاد منه 1890 شاب وفتاة منهم 565 من القاهرة و1325 من حلايب وشلاتين، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء وتتم تنظيم 161 جولة سياحية للمناطق الاثرية والتراثية وكذا أكثر من 850 ورشة فنية وتدريبية على الرسم، المشغولات اليدوية، الخيامية، النحاس، الحلى وغيرها من الورش التدريبة التي تساعد على تعليم الحرف.

ثانيًا: الملتقى الثقافي السابع لشباب أهل مصر في أسوان

وشارك به 87 شاب وفتاة وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا المجتمعية لخلق جيل واع وقادر على فهم التحديات الراهنة .

ثالثًا: ملتقيات ثقافة وفنون المرأة

والتي تلقي الضوء على أهم قضايا المرأة وعدد من ورش العمل لإكسابهم المهارات اللازمة وتم خلال العام تنظيم الملتقى التاسع بمحافظة اسوان والملتقى العاشر ببورسعيد وشارك بهما أكثر من 210 فتاة وسيدة .