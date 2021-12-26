شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: كل مشروع زراعى فى سيناء والدلتا وتوشكى "سد عالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: كل مشروع زراعى فى سيناء والدلتا وتوشكى "سد عالى".

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس السيسى يفتتح "توشكى الخير" وعددا من المشروعات التنموية ويتفقد عددا من مشروعات الاستصلاح الزراعى.. ويؤكد: كل مشروع زراعى فى سيناء والدلتا وتوشكى "سد عالى".. محتاجين نزرع 150 ألف فدان زيادة فى توشكى.. وخلال أكتوبر من العام المقبل نقدر نخلص تحويل هذا المشروع إلى أراض تنتج خيرا لمصر.. معندناش وقت ومش هنقدر نغامر بالأمن الغذائي.. بنكسر التحديات ومفيش حاجز جبلى يوقفنا عن أى طريق جديد وبنعمل المستحيل فى الزراعة.. ومفيش نوم ولا راحة لحد ما نخلص

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