شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 500 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية قسطرة مخية جديدة بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه نجح الفريق الطبي بالمجمع في إجراء عملية قسطرة مخية لمسنة تبلغ من العمر 78 عامًا، كانت تعاني من ضيق بالشريان السباتي الأيمن، تم اكتشافه أثناء عمل الفحوصات الطبية بعد إصابتها بسكتة دماغية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم وضع الخطة اللازمة لعلاج المريضة من السكتة الدماغية الإنسدادية الحادة، حيث تم إجراء عملية قسطرة علاجية لتوسيع الشريان السباتي عن طريق تركيب دعامة، لافتة إلى إتمام العملية بنجاح، واستقرار الحالة الصحية للمريضة، وخروجها من المستشفى في اليوم التالي.

وأضافت، أنه قام بإجراء عملية القسطرة المخية للمريضة، نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي، تضم كلًا من أ.د. أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية والمشرف على أقسام القسطرة المخية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أ.د. مروة عرابي، استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية، د. عبدالقادر سالم، أخصائي المخ والأعصاب، د. عبدالرحمن عتمان، نائب المخ والأعصاب، وبمشاركة الفريق المتميز من فنيين التمريض والأشعة بالمجمع.

ولفتت، إلى أن هذا النوع من التداخلات الدقيقة وعالية التخصص، لا تتم سوى في المراكز الطبية المتخصصة وخارج نطاق المحافظات، ويتطلب المريض ما يتخطى 100 ألف جنيه في القطاع الخاص، بينما تم إجراؤها للمريضة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، والذي تم استحداث هذه الخدمة به، بتكلفة مساهمة لا تتجاوز 300 جنيه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتميز مجمع الإسماعيلية الطبي بضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، إضافة إلى جاهزية المجمع التي تساعد على إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة والمتطورة للمرضى، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمجمع الإسماعيلية الطبي تبلغ 423 سرير، منها 285 أسرة داخلي، بالإضافة إلى 63 عناية مركزة، 14 غرفة عمليات، 22 حضانة، 33 عيادة خارجية.

وتابع: أنه تم تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بجودة عالمية، تشمل 141,006 ألف خدمة لحالات الطوارئ، 112,059 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 37,950 ألف بالأقسام الداخلية للمرضى، 228,988 ألف فحوصات طبية تشخيصية "أشعة ومعمل"، بالإضافة إلى أكثر من 8000 عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.