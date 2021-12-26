شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات الوجهات السياحية تسجل رقما قياسيا لنقل 6 آلاف راكب على متن 54 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن رحلات السفر الداخلى اليوم الأحد للوجهات السياحية قد أنعشت حركة السفر حيث بلغت الرحلات 54 رحلة جوية بحوالى 6 آلاف راكب، حيث بلغت رحلات السفر 27 رحلة نقلت على متنها 3391 فى حين بلغت رحلات الوصول 27 رحلة نقلت على متنها 2568 مسافر.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.