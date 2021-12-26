شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بحوث توشكى: نستهدف زراعة 150 ألف فدان بنهاية 2022 لإنتاج نصف مليون طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور سعد محمد نصار، رئيس محطة بحوث توشكى بمركز بحوث الصحراء، على استكمال مشروع توشكى واهتمام الدولة به لحماية الأمن الغذائى المصرية، قائلا: "توشكى من أهم المشروعات الزراعية فى تاريخ مصر، ويلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية الحالية".

أضاف نصار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مشروع توشكى سيمثل إضافة كبرى لمصر بالقطاع الزراعى، عند الانتهاء من زراعة المساحات المخصصة فيه، لاسيما وأن الدولة المصرية تستهدف زراعة 150 ألف فدان بنهاية 2022 لإنتاج نصف مليون طنا من القمح، مردفا: "زراعات توشكى متنوعة ما بين قمح باعتباره محصولا رئيسيا للدولة، ونخيل لإنتاج التمور ذات الإنتاجية والجودة العالية".

وتابع رئيس محطة بحوث توشكى بمركز بحوث الصحراء، أن الهيئة الهندسية تنفذ مد خطوط المياه والكهرباء، للأراضى المستهدف زراعتها فى مشروع توشكى، ويتم اتباع أساليب الرى الحديثة بهذه الأراضي.