مأمورية تداهم مصنعا مخالفا للأسمدة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من شرطة البيئة والمسطحات المائية تنسيقا مع مركز أبو النمرس جنوب الجيزة مصنعا للأسمدة.

التحريات أشارت إلى أن مالك مصنع بدون ترخيص يستخدم مواد غير صالحة للاستهلاك في تصنيع الأسمدة الزراعية مما يضر بالصحة العامة.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع بقرية شبرامنت، وأمكن مصادرة 200 شيكارة أسمدة منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات.

كما شملت المضبوطات ميزان كمبيوتر، ماكينة خياطة الأكياس، ٣ براويطة، ماكينة لحام، و3 مواتير خلاطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.