16 واقعة سرقة دراجات تقود مباحث العجوزة لعصابة المشاغبين الستة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة وتصريف الدراجات النارية بالعجوزة.

معلومات وردت أكدتها تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة، بتكوين 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن الرائد باسم أبو الدهب والنقيب مصطفى عبد الستار معاوني مباحث العجوزة من ضبطهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن ارتكابها وتصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سىء النية" 3 أشخاص وأمكن ضبطهم والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.