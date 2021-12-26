حياة كريمة: توفير 300 ألف فرصة عمل للشباب في جميع القرى المدرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكدت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة أن المبادرة الرئاسية وفّرت 300 ألف فرصة عمل للشباب في جميع القرى المدرجة داخل المبادرة لإتمام مشاريعها المختلفة.

وكانت قد أعلنت المبادرة، اليوم، استمرار أعمال المشروع القومي حياة كريمة بشكل يومي، بقرية بهيج - مركز برج العرب، ومن ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا:

- إنشاء مجمع خدمات بقرية بهيج.

- تطوير مدرسة عوض مبارك.

- تطوير مركز الشباب.

- إنشاء جديد لوحدة الإسعاف، والوحدة البيطرية بالقرية.

- واستكمال أعمال بناء مدرسة الميثاق.

كما استمرت قوافل البطاطين في مركز نصر النوبة بأسوان، لتوزيع 5000 بطانية من خلال المتطوعين على المستحقين بقرى محافظة أسوان، وتم حتى اليوم توزيع 2440 بطانية على أهالي القرى من المستحقين في مناطق: (الجنينة والشباك، قتة، الدر وتنقاله، الديوان، غسيل الكلي، عمارات الشرطة بالمدينة، أبو حنضل، كرسكو، الريقة، شاترمه، السبوع، السنقاري، المالكي، وادي العرب، قورته 3، قورته 2، قورته 1، قرشة، العلاقي، أبو هور، كلابشة، ماريا، مرواو، جرف حسين، المضيق، السيالة والمحرقة، دابود، الدكة، كشتمنة غرب، كشتمنة شرق، أمباركاب، دهميت، عزبة الطيري).​