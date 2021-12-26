"عمره ما اشتكى".. مدير الشاب المنتحر في التجمع: "دفنته بإيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

وأضاف في حوار لـ"الخليج 365" هو الأول مع وسائل الإعلام، وسينشر لاحقًا: "عمره ما اشتكى، ولا قال أصل عايز كذا أو كذا، محصلش خالص".

وأكمل: "نور أخبرني في الفترة الأخيرة، أنه غير مستقر في مكان معين للعيش فيه، وقالي شخصيًا قبل انتحاره، أنه كان يبيت في سطوح عمارة بيت طليقته".

وأوضح: "قالي ببات فوق السطح في البرد وفي المطر والكلام ده كله، قولتله أنت قولت أبل كدة إنك مأجر شقة، قال لي: لأ حصل خناقة ومشيت، عرفت الكلام ده قبل انتحاره بـ4 أيام بس".

وردًا على لماذا لم يحاول أحد منعه من الانتحار وإلقاء نفسه من الطابق الثالث، قال المدير: "لم يكن هناك أحد حوله وقتها، ولم نتوقع هذا التصرف، الأمر حصل في ثوانٍ معدودة، وشاهدنا الواقعة من خلال الكاميرات وفي النيابة العامة، لم نشاهد أحدا حوله".

وحول وضع الشركة القانوني، أضاف: "لا توجد مشكلة لدينا، النيابة استمعت لأقوالنا، وتم إغلاق الموضوع بشكل كامل، وقانونًا كل حاجة خلصانة، أنا اللي كنت بلف على النيابة والقسم والمشرحة، والحاجات دي كلها، أصل حصل مشكلة، إنهم كانوا عايزين أقوال طليقته وحد من إخواته بس طليقته جت وقالت كلامها، عشان نطلع تصريح الدفن، مكنش راضي يطلع تصريح الدفن غير باستماع كل هذه الأسماء".

وأوضح: "لا نريد أن نصدر أي بيان أو نرد على أي شخص ينتقدنا بخصوص الحادث، من الناحية القانونية لا يوجد أي شيء، وتم إغلاق التحقيق، أنا دفنته بإيدي".

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