شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل استبدال عربات بعض قطاراتها بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر في إطار خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع نهاية عام 2021، جاءت كالتالي:

أولا: اعتبارا من اليوم

1ـ خط بنها / الزقازيق/ بورسعيد والعكس

- استبدال تركيب عربات قطاري 281/262 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) مع استمرارهم وفق جدولهم الحالي.

ثانيا: اعتبارا من غدا

1ـ خط بنها / الزقازيق/ بورسعيد والعكس

- استبدال تركيب عربات قطارات 285/286/274/258/261/251 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارهم وفق جداولهم الحالية.

2- خط الزقازيق /الصالحية والعكس

- استبدال تركيب عربات قطاري 197/194 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارهم وفق جدولهم الحالي.

ثالثا: اعتبارا من يوم 1/1/2022 .

1:خط القاهرة/ منوف / الإسكندرية والعكس

- استبدال تركيب عربات قطاري 119/118 بعدد 10عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارهم وفق جدولهم الحالي