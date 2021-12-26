شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه تقرر عقد امتحانات المقررات الحرة وريادة الأعمال أون لاين على منصة الجامعة بلاك بورد.

وأوضحت كلية الإعلام، أنه من المقرر أن تعقد باقى الامتحانات فى المقررات العامة ومبررات التخصص حضورى بنظام البابل شيت فى مدرجات وقاعات الكلية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه اليوم الأحد، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

فيما وافق المجلس الأعلى للجامعات على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.





