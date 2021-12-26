شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع توشكى العملاق.. معجزة جنوب الوادى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أبرز الأرقام عن مشروع توشكى العملاق الذى يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليعيد له الحياة مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وبعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات فى توشكى اليوم، الأحد، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى والزراعة.



توشكى.. معجزة جنوب الوادى

505 آلاف فدان

85 ألفا تمت زراعتها

420 ألفا قيد الاستصلاح

1.35 مليون نخلة على مساحة 21 ألف فدان

2.3 مليون نخلة مخطط زراعتها على 37 ألف فدان

1103 أجهزة رى محورية حديثة

1276 جهاز رى محورى قيد التركيب