شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة زراعية فى جنوب مصر.. نجاحات مشروع توشكى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفرة زراعية يشهدها جنوب مصر، من بينها مشروع توشكى العملاق الذى يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة إليها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذى يقع جنوب أسوان، ليحيى المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وفى هذا التقرير، يستعرض الخليج 365، جانبا من أهم المعلومات عن هذا المشروع الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأحد، ضمن افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة.



طفرة زراعية فى جنوب مصر.. نجاحات مشروع توشكى

المرحلة الأولى:

12 منطقة زراعية

325 ألف فدان

100 ألف فدان أسفل أجهزة الرى

5 آلاف حجم العمالة

1107 كيلو شبكات رى

4 ملايين متر مكعب أعمال حفر

أعمال المرحلة الأولى على 100 ألف فدان:

شبكات الرى

حفر ترع مغذية

محطات طلمبات الرى

شبكات كهرباء داخلية

طرق الخدمة والمدقات

أعمال التسويات

المناطق الإدارية