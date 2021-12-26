شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس غير مستقر من الخميس المقبل وحتى السبت وتوقعات بسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى السبت 1 يناير 2022 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وجاري متابعة تحديث خرائط النماذج العددية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة