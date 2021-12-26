الأعلى للجامعات يقرر إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ

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القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الأحد، بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، الشُكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2021، وتأكيد الرئيس على دعم الدولة الكامل لمنظومة التعليم الجامعى المُتميز والمُتطور، باعتباره قاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، وتأكيده على دور الجامعات المصرية فى تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المُنافسة فى سوق العمل، ومُساهمة الجامعات الإيجابية فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، و كان لتقدير رئيس الجمهورية الدور الإيجابى الذى تقوم به الجامعات المصرية، أطيب الأثر فى نفوس أعضاء هيئة التدريس، وزيادة إصرارهم على المُضى قُدمًا لتطوير الأداء الأكاديمى بكافة جامعاتنا وتنمية دورها فى بناء الشباب، وخدمة قضايا التنمية الشاملة والمُستدامة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات وجموع أعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالى بجمهورية مصر العربية، على الاستمرار فى تطوير العمل الجامعى على مُستوى الإتاحة والجودة، والارتقاء بمستوى تصنيف جامعاتنا دوليًا، وتقديم الدعم الكامل لكافة مؤسسات الدولة، بما يخدم مُتطلبات التنمية المُستدامة، ويواجه كافة احتياجات المجتمع.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال المرحلة الثانية الجارى تنفيذها الآن.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، والخاصة بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، قرر المجلس إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، تعمل بإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ويقوم عملها على التنسيق والتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التى تنتمى للجامعة، على أن يقدم التصور التنفيذى الكامل لعمل هذه الوحدات المجلس القادم.

وتنفيذًا لتوجيه الرئيس الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى كافة المجالات، قرر المجلس تكليف نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث بكافة الجامعات المصرية، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث التى تخدم قضايا التنمية، والتحديات التى تواجه كل إقليم تنتمى إليه الجامعة جغرافيًا، وتُقدَّم هذه الخطط لاعتمادها فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم.

تكليف نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة لتفعيل دور الجامعات فى خدمة المجتمع المحلى على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

وتنفيذًا لتوجيه الرئيس الخاص بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل تعزيز بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعى والفهم الواقعى الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص فى مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المُنتظمة، فقد قرر المجلس تكثيف برامج وأنشطة التوعية التى تستهدف تنمية وعى الشباب الجامعى بكافة التحديات التى تواجه الوطن، وكذلك تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية، وتُقدم الجامعات المتنافسة عروضها على بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتشجيع الطلاب المُتميزين فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، على أن تكون هذه المسابقات الفنية لها صفة الاستمرارية والاستدامة بكافة الجامعات، وكلف المجلس نائب الوزير لشئون الجامعات ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بإعداد الجداول الزمنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك، وعرضها باجتماع المجلس القادم.

وتنفيذًا لتوجيه الرئيس الخاص بإتاحة الفرصة لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى لزيارة المدن الذكية الجديدة؛ للتعرف على منظومة العمل الرقمى بها، فقد تم فعليًا حصر قوائم الطلاب بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وجارى إعداد الجداول الزمنية، لتنفيذ الزيارات الميدانية لهؤلاء الطلاب بالتنسيق مع المؤسسات المعنية فى الدولة.

وتنفيذًا لتوجيه الرئيس الخاص بإتاحة فرص التدريب والتأهيل لطلاب الجامعات على مهارات التحول الرقمى تجاوبًا مع وظائف المُستقبل، فقد قرر المجلس سرعة تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجى بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لوضع خطط التدريب ببرامج زمنية محددة، ليتمكن الطلاب من الالتحاق ببرامج التدريب التى تُساعدهم على اكتساب مهارات التحول الرقمي؛ لمُساعدتهم فى التأهيل للعمل بوظائف المُستقبل، هذا بالإضافة إلى وضع هذه البرامج التدريبية على أجندة اهتمامات مراكز التدريب وبناء القُدرات بكافة الجامعات المصرية؛ لزيادة أعداد الطلاب المُستفيدين من هذه البرامج خلال الفترة القادمة.

وعلى مستوى أجندة اجتماع المجلس، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وجه الشُكر لأسرة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة د. محمود عبدربه القائم بعمل الرئيس التنفيذى للجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طبيب أمين فؤاد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات استعرض توصيات المُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى عُقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، موجهًا بضرورة العمل على تنفيذ تلك التوصيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتدى.

كما أكد وزير التعليم العالى على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس أكد فى اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعى لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام فى حال وجود عُذر طبى قهرى يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبى المُجتمع الأكاديمي.

وافق المجلس على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التى بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحى بها.