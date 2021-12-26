شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض لـ7.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 9 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 9 درجات