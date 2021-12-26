شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض لـ7.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 9 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 9 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 9 درجات