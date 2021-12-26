شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات الاستصلاح الزراعى بتوشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعى ضمن المشروع القومى "توشكى بخير"، وتفقد خلالها مزرعة التمور والتي تحتوى على أجود أنواع التمور فى العالم.

ويعد مشروع "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع الذى دشن فى 9 يناير 1997 لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.