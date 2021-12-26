سر الكروت الملونة.. أول تصريح من مدير موظف التجمع المنتحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

وأضاف (لمصراوي في حواره الأول مع وسائل الإعلام): نور كان يعاني من مشكلات نفسية خاصة في الفترة الأخيرة، كانت لديه مشكلات كثيرة خاصة قبل وفاته.

وأوضح: مش حقيقي إنه تم منعه من دخول الحمام وعدم صرف مستحقاته، نور عمره 45 عاما، ومستحقات جميع العاملين تصرف بشكل سنوي، الأستاذ نور الله يرحمه مكنش مخلص ورقه، مكنش مقدم غير صورة البطاقة، أما كعب العمل وبرنت التأمينات لم يقدمها للشركة، أعطيته أيام أجازات كثيرة لكي ينتهي من استخراج الأوراق المطلوبة ولم ينفذ، ولا أعرف أسبابه في ذلك، ورق نور لم يقدم لذا هو لا يعمل بشكل رسمي نتيجة نقص بعض الأوراق، أما مستحقاته فهي كما هي، وهذا لا يمنع صرفها، نور عمل معنا لمدة عامين ونصف تقريبا، ولم يقدم كل أوراقه طوال هذه الفترة.

وتابع: كنا نأمل وننتظر منه أن يحضر الأوراق، بنقول للناس: "تعالوا اشتغلوا وبعدين خلصوا ورقكم على مهلكم"، أما صرف المستحقات "بونص" فهي تصرف بموجب هذه الأوراق، ولم تنقص "مفيش جنيه بينقص منها"، لكن موضوع الحمام غير حقيقي بشكل نهائي، أنا مديره المباشر، هذا الأمر لم يحدث أمامي.​

وأكمل: موضوع الكروت وهذه الأمور موجودة في كل مكان، الشيفت لأي موظف 9 ساعات، ولهم ساعة راحة "لو خد ساعة وربع أو ساعة ونص، بياخد كارت أصفر عشان نقوله أنت خدت راحة أكتر من المحددة" ولا يترتب عليها أي خصومات، مهما تعددت الإنذارات، الكلام أيضا عن العمل لـ4 ساعات متواصلة بدون راحة، غير حقيقي، ولو أي موظف اضطر لدخول الحمام، يخبر أي شخص في صالة العمل أنه يحتاج لراحة، وطبيعة العمل غير ما تحدث عنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ نور الله يرحمه لم يشتك أبدا من نظام العمل.

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