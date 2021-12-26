رئيس "الوجه القبلي للكهرباء": تشغيل الوحدة الثالثة البخارية بمحطة الوليدية يناير 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إن محطة الوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة بأسيوط التي جرى تنفيذها ضمن المشروعات القومية العملاقة المنفذة على أرض الصعيد والتي تقع على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة، بلغت تكلفتها نحو 8 مليارات جنيه.

وأضاف مختار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه جار إجراء اختبار المتانة للوحدة الثالثة البخارية، والتي تبلغ قدرتها 650 ميجاوات، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للوحدة خلال الشهر المقبل مع بداية العام الجديد 2022؛ مما يسهم في تحقيق فائض في الإنتاج لخدمة محافظات الصعيد الذي كان يعاني عجزًا في الطاقة الكهربائية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بأن إجمالي إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية ارتفع حاليًّا إلى 7800 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التي تصل قدرتها إلى نحو 1950 ميجاوات، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك أكثر من 10 محطات توليد وإنتاج كهرباء، أبرزها مجمع الكريمات الذي يعد من أكبر المجمعات في مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭيشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍفي، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ -ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ في ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ- ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وبني سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ وﺍﻟﻮﺍﺩي ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ وﺳﻮﻫﺎﺝ وﻗﻨﺎ.

وذكر مختار أنه لإنتاج 1000 ميجاوات من الوحدات الغازية فقط يتم استهلاك 265 طن وقود مكافئ لكل ساعة، ولإنتاج 1000 ميجاوات من الوحدات البسيطة والبخارية (المركبة) يتم استهلاك 177 طناً مكافئاً لكل ساعة، مؤكدًا أن مقدار توفير قيمة الوقود المكافئ يقدر بنحو 2 مليار جنية سنوياً.