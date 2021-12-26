ضبط سيدة لانتحالها شخصية أخرى والاستيلاء على بطاقة دفع إلكتروني بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط سيدة لانتحالها شخصية أخرى والاستيلاء على بطاقة دفع إلكتروني الخاصة بها بدلاً منها، وقامت بالاحتيال على موظفي خدمة العملاء بالبنك، وتفعيل البطاقة واستخدامها.

كانت قد ورد بلاغاً الي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من "إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية" بتضررها من قيام أحد الأشخاص بانتحال شخصيتها والاستيلاء على بطاقة الدفع الالكتروني الخاصة بها والصادرة لها من أحد البنوك، دون أن تقوم باستلامها وقيامه بسحب مبلغ مالي، ومطالبة البنك لها سداد ذلك المبلغ المالي دون وجه حق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إحدى زميلات المُبلغة في العمل- مقيمة بمحافظة الإسماعيلية" مستغلة طبيعة علاقتها بالشاكية وقامت بانتحال شخصيتها واستلام بطاقة الدفع الخاصة بها بدلاً منها، وقامت بالاحتيال على موظفي خدمة العملاء بالبنك وتفعيل البطاقة واستخدامها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.