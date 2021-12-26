شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. جامعة الجلالة تطلق مبادرة (بنكمل بعض) لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جامعة الجلالة الأهلية، يوم الأحد المقبل، مبادرة لدعم ذوي الهمم علي مستوي الجامعات بعنوان "بنكمل بعض"، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تنظمها الجامعة، إيمانا منها بأهمية تفعيل دور كافة المؤسسات في دمج أصحاب القدرات الخاصة، مما سينعكس بشكل إيجابي في المجتمع.

وقال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان، أن الجامعة تحرص على غرس ثقافة تأهيل ودمج ذوي الهمم بين طلابها، وذلك من خلال توفير أفضل أساليب التعامل معهم، حيث سيتم إعداد برامج متخصصة لتدريبهم وصقل مهاراتهم، منها اطلاق أول برنامج Peer Program، لتعليم الطلاب والأساتذة وأكسابهم الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتأهيل ذوي القدرات الخاصة في الدمج المجتمعي.

وقالت الدكتورة دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، أن الهدف من المبادرة هو العمل على توفير كافة انواع الدعم المعنوي والأكاديمي لذوي الهمم، بالإضافة إلي توفير التدريب والتشغيل المناسب لدمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، مؤكدة علي أن جامعة الجلالة لا تدخر جهداً في توفير الدعم الكامل لذوي الهمم، وذلك بمشاركة كوادرها المتخصصة في كافة المجالات الخدمية والتعليمية والتأهيلية، ايماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع.

وتابعت عرابي، أنه من المقرر مشاركة عدد من الشخصيات العامة المعنية بالقدرات الخاصة، بالإضافة إلي مؤسسة "اسمعونا"، لتكريم نماذج ملهمة ومؤثرة من ذوي الهمم في جميع المجالات.

جدير بالذكر، تم تأسيس وحدة تكافؤ الفرص داخل حرم جامعة الجلالة، بهدف تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تضم الاهتمام بالاشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمع الجامعة وتأهيلهم للدمج في سوق العمل، وضمان تمتعهم بحقوقهم فى كافة مناحى الحياة.