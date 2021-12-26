شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال طلاء العقارات المطلة على محور عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال طلاء العقارات المطلة على محور المستشار عدلى منصور وذلك فى اطار جهود العاصمة لاستعادة مظهرها الحضارى الذى يتلاءم مع التطورات التى تشهدها العاصمة فى قطاع النقل والطرق.

يذكر أن محور المستشار عدلى منصور - مسطرد، يربط أحياء المطرية وعين شمس والنزهة والسلام، مرورا بشارع التروللى ومنطقة مسطرد، وصولا لطريق بنها الحر، ويساهم تنفيذ المحور فى القضاء على الاختناقات المرورية فى شرق القاهرة.

جدير بالذكر، أنه تستمر الأجهزة التنفيذية لحى المطرية، برئاسة حسام لبيب، رئيس الحي، فى تطوير شارع المشروع، حيث يتم توصيل المرافق للشارع، بعد إزالة التعارضات منه، ضمن تنفيذ اعمال محور المستشار عدلى منصور.