شكرا لقرائتكم خبر عن 984 ورشة بمنشأة ناصر لاستيعاب الأنشطة غير المناسبة لطبيعة القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مشروع شمال الحرفيين الجارى تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

ويقام مشروع منطقة شمال الحرفيين على مسطح يبلغ حوالى ‎60 فدانا بحى منشأة ناصر ويشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالى 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2 ، كما يضم 3 عمارات باجمالى 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2 .

كذلك يتضمن المشروع إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12م2 إلى 40م٢ للورشة الواحدة، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش .

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح 2000م2 ، ومدرسة مَهنية بمسطح 1514 م2 ، ووحدة صحية بمسطح ‎397م2 ، ووحدة اسعاف بمسطح 133م2 ، وسجل مدنى بمسطح 300م2 ، ووحدة إطفاء بمسطح 346 م2 ، ونقطة شرطة بمسطح 334 ، ومخبز بمسطح 1736م2 ، وسوق تجارى بمسطح 596 م2، ومنافذ بيع بمسطح 360 م2 ، ونادى اجتماعى بمسطح 10357م2 ، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.