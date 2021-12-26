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كنيسة نيوجرسى الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت كنيسة يسوع الملك والقلب المقدس بنيوجرسي، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب ملاك سامي، راعي الكنيسة.

 

وقدم الأب الراعي التهنئة للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وجميع أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية. 

 

وأرسل الأب ملاك سامى تهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى شعب الكنيسة، والأب الراعى. 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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