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الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا ، و7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو حتى تاريخه  446 مسجدًا، منها  382  مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و64 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت الوزارة في بيان اليوم قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتحاها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1.الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو

2.الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر

3.الإمام البخارى – النمسا - اسنا

4.الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

5.البحرى كوم شريك - كوم حمادة

 

مديرية أوقاف الشرقية

 

6.الفتح – فرغان – ديرب نجم

 

مديرية أوقاف بنى سويف

 

7.زعزوع – ميانة – اهناسيا

 

مديرية أوقاف الغربية

 

8.البهوت – المحلة الكبرى

9.السلام – فيشا سليم - طنطا

 

مديرية أوقاف الدقهلية

 

10.التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

 

مديرية أوقاف دمياط

 

11.الكبير – عزبة 5 كفر سعد

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

1.الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية

2.على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2

مديرية أوقاف أسوان

 

3.الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان

 

مديرية أوقاف الدقهلية

 

4.بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

 

مديرية أوقاف الغربية

 

5.العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور

 

مديرية أوقاف قنا

 

6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

 

مديرية أوقاف الأقصر

7.القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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