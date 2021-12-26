شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الشيخ سلامة نجم بتسيير أعمال مديرية أوقاف الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور محمد عزت محمد محمد بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقرارًا آخر بتكليف الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

وكشفت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عناوين موضوعات خطبة الجمعة، خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ الجمعة الأولى 7 يناير وموضوعها "العمل شرف ".