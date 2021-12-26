شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا توماس يترأس قداس عيد الميلاد فى كنيسة مار جرجس للكاثوليك بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأّس الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس عيد الميلاد المجيد، مساء الجمعة 24 ديسمبر 2021 الموافق 29 كيهك، بحسب التقويم الجيريوجورى المُصحّح، وذلك في كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك- بالجيزة.

وشارك الأنبا توماس القدّاس القمُّص ميلاد موسى، وكيل المُطرانيّة وراعي الكنيسة، والأب فرنسيس وجدي، الرّاعي المساعد.

وفي عظته، تناول صاحب النّيافة رسالة الميلاد انا في هذا العام نشيد الملائكة في 3 نقاط المجد، السّلام، والفرح.